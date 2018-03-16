Менять ли время Волгограду? Города-соседи делятся опытом перевода стрелок

Совсем скоро, 18 марта, в Волгоградской области пройдет референдум, посвященный переводу времени в регионе. Дискуссии по поводу смены часового пояса не утихают уже несколько лет и теперь наконец-то они подходят к логическому завершению. Жители соседних городов, отказавшихся от московского времени в пользу своего, призывают волгоградцев хорошо подумать и взвесить все «за» и «против», оперившись на их опыт.

Когда поставим точку?

Многие волгоградцы считают, что после проведения референдума сразу же будет поставлена точка в вопросе перевода времени, но это не совсем так. В бюллетенях он будет «звучать» следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона „О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „Об исчислении времени“, предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю?“

Это означает, что если большинство ответит на него положительно, т.е. поддержит перевод стрелок на час вперед, то дальше над вопросом будут думать депутаты облдумы. „Вряд ли они будут против, ведь они народные избранники и по идее должны прислушаться к людям, — отмечает глава комиссии по вопросам законности и защите прав граждан региональной Общественной палаты Светлана Казаченок. — После этого они должны обратиться в Госдуму РФ. Не знаю еще ни одного случая, когда бы она не поддержала желание региона сменить часовой пояс“. Она также отметила, что если волгоградцы после смены часового пояса разочаруются в нем и решат вернуть все вспять, то смогут провести новый референдум только через два года. „Вообще это очень затратное мероприятие. Нам повезло, что сейчас референдум пройдет одновременно с президентскими выборами, из-за этого расходы сейчас не такие большие, какими должны быть, — отмечает Светлана Казаченок. — Средства берутся из бюджета, а ведь их можно потратить на зарплаты учителей, врачей, помощь незащищенным слоям населения и т.п. “.

В соседнем городе Саратова стрелки часов перевели на час вперед и перешли на свое местное время еще весной 2016 года. Однако и там люди до сих пор продолжают из-за этого спорить. Некоторые до сих пор не могут привыкнуть к новому времени — людям сложно сориентироваться из-за разницы в расписании поездов и самолетов в Саратове и Москве , тяжело вести бизнес со столичными партнерами и не только. По словам главы комиссии по вопросам законности и защите прав граждан региональной Общественной палаты Светлана Казаченок, у соседей референдума не было. Власти взяли всю ответственность на себя. „Через год после перевода времени многие жители стали испытывать проблемы со здоровьем, смена часового пояса обернулась тяжелым ударом для сосудов. Такие вещи проявляются только спустя время, нас это тоже может ожидать“, — отмечает она.

Недавно к волгоградцам обратились представители общественного движения „Саратов: время — московское!“, пытающиеся уговорить своих властей вернуть все как было. Они посоветовали соседям не менять часовой пояс. По их словам, теперь они начинают и заканчивают свой день тогда, когда на улице уже темно, из-за чего страдает самочувствие людей, успеваемость детей в школах, так как пик их мозговой активности приходится на время до 10:00. Кроме того, неудобства почувствовали сотрудники московских филиалов. Им пришлось сдвинуть график работы на более позднее время. Возникли у некоторых людей и проблемы с расписанием поездов, самолетов и т.п. Работающие по столичному времени электрички доставляют людей с опозданием на час, либо требует изменения расписания движения.

Но есть в Саратове и те, кто приспособился к смене часового пояса, и чувствует себя комфортно, и их немало. В феврале в местную облдуму поступило 19 000 обращений с просьбами сохранить местное время. „Часовой пояс UTC+4 (саратовское время) близок к биологическим ритмам человека. Он является наиболее благоприятным для занятия сельским хозяйством, больше светлого времени суток остается для активного отдыха“, — считает лидер движения „Время, вперед!“ Владимир Костюк. Заместитель саратовского министра здравоохранения Марина Берсенева отмечает, что медики проанализировали девять месяцев до перевода стрелок на час вперед и после. За это время количество обращений населения к врачам снизилось на 8%, кроме того, на 3,2% уменьшилось число вызовов по ДТП, на 4% — по травмам. „Позитивно изменения отразились и на людях с кардиологическими заболеваниями“, — заявила она. Кроме того, перевод часов положительно сказался на активном отдыхе детей в светлое время суток, теперь они могут подольше погулять на улице.

Председатель комитета по социальной политике саратовской облдумы Александр Романов отметил, что на основании заключений экспертов и мнения большинства жителей региона можно считать, что ситуация в области после перевода стрелок не ухудшилась.

В Астрахани время перевели на час вперед тоже еще в 2016 году. Здесь тоже есть люди, до сих пор выступающие против этого. Приводят они все те же примеры и аргументы, что и противники смены часового пояса в Саратове. Тем не менее, градус недовольства по поводу перевода стрелок в Астрахани несколько ниже.

»С междугородним транспортом есть небольшая проблема: приходится дополнительно прилагать усилия, чтобы не забыть про разницу. Но она не существенная, — отмечает астраханский бизнесмен Андрей Белик. — Серьёзных проблем с коммуникацией с другими городами, к примеру, с Москвой, нет. Когда у нас 09:00 и уже набран рабочий темп, в столице — ещё 08:00, день только начинается. Иногда это даже играет на руку. Серьёзных изменений в плане организации рабочего дня не произошло: важно не во сколько он начинается и когда заканчивается, а чем он наполнен и как распланирован».

В ладелец магазина цифровой техники Анатолий Садомцев воспринимает новый часовой пояс положительно. «Так как в Москве на час раньше, то нам с поставщиками очень удобно работать, имея час форы, да и вечером дольше светло», — делится он своими впечатлениями.

Предприниматель Владислав Иванов отмечает, что перевод времени негативно сказался на местных фермерах. «Что касается людей, которые работают с крупным рогатым скотом, то для них это является основной причиной спада прибыли», — поясняет он.

Наталья Коротченко , молодая мама проблем с переводом времени не видит. «Жить стало проще — позже темнеет и подольше можно погулять с ребенком, особенно летом разница чувствуется. Одни плюсы, неудобств я не заметила. Старшего сына недавно провожала на олимпиаду в Волгоград : при покупке билетов на поезд время местное указывается, так что никакой путаницы», — отмечает она.

Что делать Волгограду?

В городе-герое тоже есть люди, активно поддерживающие перевод времени и относящиеся к нему негативно. В региональной общественной палате зарегистрирована инициативная группа, выступающая против него. К ней присоединилась и часть медиков.

«Перевод часов на постоянное «летнее» время для волгоградского региона совершенно не нужен, — считает врач невролог-сомнолог Алексей Катышев. — Это невыгодно с экономической и социальной точек зрения. Сейчас у нас одно время с Москвой и это очень удобно для бизнеса, развития туризма, инфраструктуры. У Волгограда нет средств для адаптации часовой разницы со столицей (энергетика, банковская деятельность, логистика, транспорт и т.д.). Тогда как же сделать, чтобы летом рассвет наступал позже, а вечером темнело не так рано? Выход только один: вернуть сезонный перевод времени на территории всей России! Сегодня часы переводят на всех географических широтах, начиная от Канады и заканчивая Австралией . Перевод часов дважды в год не несет никакого вреда здоровью. Многочисленные исследования ученых доказали, что организм адаптируется к сдвигу времени на 1 час ровно сутки».

«Переводить время нецелесообразно, — полагает глава комиссии по вопросам законности и защите прав граждан региональной Общественной палаты Светлана Казаченок. — Это невыгодно и потребует вложений на изменение расписаний. Но, главное, мы с Москвой находимся в одном часовом поясе, откуда нас вывели в 1931 году, а затем вернули в конце 80-х годов».