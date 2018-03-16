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Тигрица напала на эксперта по хищникам в Приморском крае
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Тигрица напала на эксперта по хищникам в Приморском крае 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: Капитал страны
Отловленная под Уссурийском тигрица напала на известного приморского специалиста по хищникам Павла Фоменко. Как написал портал Vostokmedia.com, уже несколько дней пострадавший мужчина находится в реанимации.
Сообщается, что животное терроризировало село
Алексей-Никольское, расположенное дальше чем за 40 километров от Уссурийска. Прошедшей зимой тигрица повадилась охотиться в этот населенный пункт за собаками. Принятые меры по отпугиванию хищника от села не принесли результатов. Тигрицу не пугал ни свет фонарей, ни крики людей. Только 2 февраля специалисты смогли отловить молодую самку амурского тигра, а после и ее двух детенышей. Животных отправили в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка. Там агрессивное животное проживало вместе с другими пятью хищниками.
13 марта тигры подверглись плановому осмотру и другим процедурам. Чтобы провести качественное обследование, к процедуре привлекли известных ветеринаров и экспертов из природоохранных организаций. В ходе вакцинации тигров специалист амурского филиала WWF Павел Фоменко по случайности ступил на «запретную территорию». Отловленная под Уссурийском тигрица решила, что человек покусился на ее территории, и напала на эксперта. Контакт был недолгим, но специалист получил серьезные травмы. В настоящее время он все еще находится в реанимации. По словам представителя реабилитационного центра для животных «Тигр», подобный случай является довольно редким.
Сам пострадавший отметил, что в данном случае животное не виновато, тигрица просто защищала своих детей. Он сказал, что сам проявил неосторожность и спровоцировал хищницу. Также Павел Фоменко добавил, что ни он, ни его коллеги полностью не могут быть защищены от подобных ситуаций, поскольку работают с хищными животными.
По мнению директора приморского департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова,
из-за  постоянного общения с дикими зверями сотрудники теряют бдительность. Тем не менее, хорошая реакция и профессионализм помогли пострадавшему избежать серьезных травм.
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