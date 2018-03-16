Наблюдатели движения «Голос» будут следить за выборами через камеры 

«Это движение наблюдает за российскими выборами 18 лет, дотошно инспектируя каждую мелочь. Накануне главных выборов, движение не направило на участки ни одного своего официального представителя. Дело в том, что следить за выборами „Голос“ собирается дистанционно. Для этого привлекут более 7000 волонтеров. Они будут отслеживать онлайн-трансляции с избирательных участков. По сути, это те же наблюдатели, но без официального статуса. В чем замысел? В этом случае так называемые активисты смогут сливать в Интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств», сообщает НТВ.
По заявлению экспертов, неких «диверсий» стоит ожидать и на самих выборах.
Везде, где есть техническая возможность, установлены видеокамеры. Наблюдать онлайн за ходом голосования может любой желающий. Кроме того, за прозрачностью будут следить и около 100 тысяч наблюдателей, которым упростили доступ на участки.