Ещё
Наблюдатели движения «Голос» будут следить за выборами через камеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наблюдатели движения «Голос» будут следить за выборами через камеры 

АиФ — Юг 20 часов назад
Фото: АиФ – Юг
«Это движение наблюдает за российскими выборами 18 лет, дотошно инспектируя каждую мелочь. Накануне главных выборов, движение не направило на участки ни одного своего официального представителя. Дело в том, что следить за выборами „Голос“ собирается дистанционно. Для этого привлекут более 7000 волонтеров. Они будут отслеживать онлайн-трансляции с избирательных участков. По сути, это те же наблюдатели, но без официального статуса. В чем замысел? В этом случае так называемые активисты смогут сливать в Интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств», сообщает НТВ.
По заявлению экспертов, неких «диверсий» стоит ожидать и на самих выборах.
Везде, где есть техническая возможность, установлены видеокамеры. Наблюдать онлайн за ходом голосования может любой желающий. Кроме того, за прозрачностью будут следить и около 100 тысяч наблюдателей, которым упростили доступ на участки.
АиФ — Юг: последние новости
В Краснодаре пополнился список улиц с запрещенной парковкой Книга Гиннеса отложила регистрацию массового спуска с горы в купальниках в За час до открытия Олимпиады в Сочи Путину сообщили о захвате турецкого сам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
В Госдуме оценили заявление Порошенко
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение