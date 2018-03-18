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«Мобильными избирателями» стали почти два миллиона россиян
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«Мобильными избирателями» стали почти два миллиона россиян 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: РАПСИ
Около 1,6 миллиона россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» через портал госуслуг. "Центризбирком в процессе подготовки к проведению выборов президента РФ предлагал огромное количество разных инноваций, чтобы сделать саму процедуру более прозрачной. Одной из новинок этой кампании стала система «Мобильный избиратель», когда можно было выбрать удобный участок для голосования с помощью портала «Госуслуги», — цитирует РИА Новости главу Минкомсвязи Николая Никифорова.
Напомним, восемнадцатого марта в России проходят выборы президента, всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
Ранее сообщалось, что 18 марта — в день выборов президента России — за парковку на улицах Москвы платить не придется. Как сообщает «Экономика сегодня», в этот день бесплатной будет вся уличная парковка. Однако парковка у здания ЦИК будет недоступна горожанам. Все потому что из-за выборов на сутки перекроют Большой Черкасский переулок. В связи с этим москвичей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты движения.
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