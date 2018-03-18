«Мобильные избиратели» в столице пропускают к урнам рожениц

Благодаря проекту «Мобильный избиратель» жители Москвы впервые попали на голосование даже на закрытые для широкой публики участки. Корреспондент «РГ», например, прикрепился к роддому в ГКБ имени Ерамишанцева на северо-востоке.

Этот адрес — улица Костромская, 3 выдал портал «Госуслуги» при регистрации заявления в ЦИК . Участок оказался ближе всего к моей работе в воскресенье. И в 8 часов утра избирательная комиссия действительно начала там работу. Но понятно, что в приоритете у нее были именно роженицы. По словам сотрудников УИК, с раннего утра избирательную урну отправили по палатам с комиссией. Ведь многие пациентки находятся здесь на постельном режиме, а кто-то не может отойти от новорожденного малыша. Ну а мам, которые все-таки пришли голосовать сами, « мобильные избиратели» — в большинстве своем мужчины, безропотно пропускали вперед. Еще бы! Эти женщины умудрялись делать практически одновременно два очень важных в жизни дела. Они уже произвели на свет нового гражданина России , а теперь выбирали главу государства. «Я, правда, не ожидал, что окажусь в роддоме. Думал, здесь просто стационар. Но так даже интереснее», — признался журналистам Игорь Малышкин из Курской области , который приехал к друзьям в Отрадное на недельный отпуск и решил проголосовать в больнице.

Участок тут находится на втором этаже в небольшом актовом зале. Прозрачная урна к обеду почти доверху заполнилась бюллетенями: будущие мамы оказались особенно активными избирательницами. И это понятно: ведь теперь они отвечают не только за себя, но и за будущее своих детей. Вот за него они и голосовали.

Каждому избирателю на память дарили воздушный шар с отметкой: «Мы выбрали президента».