Объекты «Ямал СПГ» защитили от коррозии, огня и теплопотерь

Компания О3 проводит работы по устройству теплоизоляции на объектах «Ямал СПГ».

Теплоизоляцию трубопроводов и оборудования газотурбинной теплоэлектростанции выполняют с применением матов и прошивных матов из базальтового волокна. Технологические трубопроводы внешних модулей резервуаров хранения сжиженного природного газа защитили от теплопотерь при помощи пеностекла.

Напомним, ранее компания О3 провела антикоррозионную и огнезащиту металлоконструкций этих объектов. Теплоизоляция, защита от коррозии и огнезащита являются основой промышленной безопасности и энергоэффективности любого объекта, — сообщает пресс-центр компании.