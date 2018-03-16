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Объекты «Ямал СПГ» защитили от коррозии, огня и теплопотерь
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Объекты «Ямал СПГ» защитили от коррозии, огня и теплопотерь 

ИА Север-Пресс 20 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания О3 проводит работы по устройству теплоизоляции на объектах «Ямал СПГ».
Теплоизоляцию трубопроводов и оборудования газотурбинной теплоэлектростанции выполняют с применением матов и прошивных матов из базальтового волокна. Технологические трубопроводы внешних модулей резервуаров хранения сжиженного природного газа защитили от теплопотерь при помощи пеностекла.
Напомним, ранее компания О3 провела антикоррозионную и огнезащиту металлоконструкций этих объектов. Теплоизоляция, защита от коррозии и огнезащита являются основой промышленной безопасности и энергоэффективности любого объекта, — сообщает пресс-центр компании.
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