Частное дело врачей. Зачем минздрав Самарской области расширяет число клиник в системе ОМС

Частников не досчитались

В декабре 2017 года вышел указ президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». К исполнению документа в сфере здравоохранения подключились в Самарской области . А в марте на тематическом круглом столе в губернской думе замглавы областного минздрава Сергей Вдовенко озвучил, что задача органов власти — повысить уровень участия частных медучреждений в системе ОМС. В прошлом году в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи участвовали 195 организаций. 64 из них — организации негосударственной формы собственности. Доля их участия в работе в системе ОМС региона составила около 5%. В основном, частные компании оказывают первичную медико-санитарную помощь, а это 69% от общего количества негосударственных медицинских организаций. Гораздо меньшие объемы по стационарозамещающей помощи — 8%, стационарной медицинской помощи — 6% и долечиванию (реабилитации) работающих граждан, проживающих в регионе, в условиях санатория непосредственно после лечения в стационаре — 14%.

Как отметил замминистра, показатель участия коммерческих структур в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской поморщи должен превышать 50%. Сегодня в региональной программе задействована лишь треть частных организаций. Заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Станислав Соколов высказал пожелание, чтобы присутствие частных организаций в системе ОМС удвоилось, и спектр расширялся. В том числе, и за счет востребованных поликлинических услуг и других социально значимых видов помощи. По его словам, это может повлиять и на решение кадровой проблемы в государственном здравоохранении, прежде всего — в первичном звене.

Всех уравнять

Ряд специалистов не согласны с представителем ТФОМС. Отчасти у экспертов возникают вопросы к компетентности сотрудников частных компаний в организации системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования, знания нормативной правовой базы. Существует и обратное мнение по части кадровой политики: увеличение числа коммерческих медицинских учреждений не решит проблему нехватки персонала в государственных больницах и клиниках, а напротив, усугубит ее.

«Частная медицина в Самарской области демонстрирует высокие технологии. Взять хотя бы наш онкоцентр, клинику «Мать и дитя», диагностический центр и другие. В этом смысле развитие конкуренции можно приветствовать. Но меня волновало и волнует, что развитие частной медицины приводит к оттоку кадров из государственных учреждений, — говорит главный врач одного из крупнейших лечебно-профилактических учреждений Самары — городской поликлиники № 15 Лидия Федосеева. — Представители частной медицины, в основном, принимают пациентов. А тарифы услуг в таких организациях позволяют обеспечивать их сотрудникам зарплаты не ниже, чем в государственных учреждениях или даже выше. При этом у них нет такой ответственности за все профилактические мероприятия, такие как диспансеризация, вакцинация, флюорография. Даже если человек наблюдается в частной клинике, но прикреплен к государственной, ответственность в любом случае несет государственная. То есть, врач частной организации получает те же деньги, испытывает меньшую нагрузку и имеет меньше ответственности. Поэтому кадры уходят туда».

«Сегодня медучреждения России испытывают нехватку 42 тыс. врачей. По другим данным, эта цифра доходит до 61 тыс. — колоссальный дефицит. Однако сомневаюсь, что удвоение присутствия частной медицины в системе обязательного медстрахования решит кадровую проблему. Новые учреждения будут использовать тот же кадровый ресурс, что есть сегодня», — уверен главврач крупнейшей в Тольятти городской больницы № 5 Николай Ренц

По его мнению, обезопасить положение государственной медицины после удвоения частных организаций в системе ОМС помогут четкие законодательные условия вхождения: частники обязаны работать на равных условиях с госучреждением. «Частная компания не должна быть избирательной в выборе больных, а брать всех, включая, пожилых, неизлечимых и невыгодных по принципу: кто пришел, того и лечим. Не отказывать, не работать, когда хочется. Такая больница должна разделять все риски, тяготы и все расходы, которые несет больница государственная. В противном случае частники снимут сливки, переключатся на рентабельных пациентов. Государству же останется все самое тяжелое и затратное», — говорит Ренц.

Сегодня почти нет административных рычагов воздействия на организации, которые оказывают частные медицинские услуги. Одним из таких рычагов, как считает Николай Ренц, послужит норма в законе «Об обязательном медицинском страховании»: работать в системе ОМС и иметь право выставить счет могут лишь те организации, которые оказывают все виды медицинской помощи в режиме, определенном региональным министерством здравоохранения. «Тогда получится, что больного после ДТП, или с тяжелым панкреонекрозом или тяжелой пневмонией, с инсультом, гнойным перитонитом, внематочной беременностью повезут либо в госучреждение, либо куда-то еще. Для этого коммерческим клиникам придется обеспечивать работу персонала и оборудования в круглосуточном режиме», — замечает врач.

Эффективно, когда выборочно

Разумеется, это предполагает огромные траты, к которым частное здравоохранение не готово. Более того, едва ли негосударственные учреждения сегодня могут реализовать создание поликлиник, о которых говорят в минздраве и ТФОМС. «В основном услугами первичного звена пользуются категории граждан со средним достатком или ниже среднего, — напоминает Лидия Федосеева. — Тарифы, которые существуют в системе ОМС, особенно на амбулаторном этапе, очень низкие. Не думаю, что они заинтересуют кого-то из частников. В противном случае, чтобы покрыть траты, в частных поликлиниках будут интенсивно развивать платные услуги».

«Сегодня около 20% врачей и 10% среднего медперсонала работают в частных организациях. Низкие тарифы в системе ОМС не столь притягательны для этих структур. Но нужно понимать, что в государственных учреждениях кадры защищены заработной платой в соответствии с «майскими указами» президента. И частники в системе ОМС тоже должны организовать работу по привлечению кадрового потенциала, социальных гарантий», — предлагает председатель комитета самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

«Если бы у меня были деньги и намерение открыть бизнес, я бы не стал в это вкладывать — не окупится, — добавляет Николай Ренц. — Нужно построить или реконструировать здание, купить кучу оборудования, нанять массу людей, приобрести массу лицензий на различные виды медицинских услуг, затем получать по установленному нормативу на душу прикрепленного населения деньги и оказывать им помощь. 80% этих денег по уходит на зарплаты. Местами средств не хватает, скажем, на лекарства в дневном стационаре. Частнику же нужны не только инвестиции для покрытия трат, ему нужно заработать».

В этой связи главврач самарской поликлиники № 15 предлагает щадящий вариант присутствия частников в системе ОМС: «Первичное звено должно оставаться за государством, а частные организации могут развивать профильные направления в рамках гостарифов. Если мы вводим профильное учреждение ОМС — кардиологию, гинекологию и так далее — оно не должно дублировать те лечебные учреждения, которые работают сегодня. Если какое-то отделение государственной больницы или клиники технически отстает, и не хватает финансов для его оснащения, государственно-частное партнерство будет наиболее эффективно».

При этом чтобы покрывать оставшуюся малую долю услуг по ОМС в первичном звене, государственные поликлиники могут увеличить цены на коммерческие медицинские услуги. Чтобы исключить риск повышения стоимости на амбулаторно-поликлиническом этапе, по мнению Лидии Федосеевой, нужно вложить в руки руководителей учреждений организационный и финансовый инструмент управления.

Дадут зеленый свет, но не дадут спуску

Марина Сидухина видит возможным вариант Николая Ренца по уравнению частников, которые работают по гостарифам, с государственными упреждениями. И таким же возможным, по мнению депутата, представляется вариант Лидии Федосеевой о выборочном присутствии негосударственных организаций в системе ОМС. «Государство должно выступать регулятором и контролировать участие организаций в сфере здравоохранения как на законодательном, так и на исполнительном уровне, — говорит парламентарий. — С одной стороны мы должны заботиться об оказании качественных медицинских услуг населению, а с другой стороны — обеспечить защиту конкуренции, и в том числе право частных организаций работать в системе ОМС. Население естественно настроено на получение медуслуг в государственной системе, обеспеченной и доступной. И если интерес оказывать такие услуги проявляют частные организации, мы не можем им запретить — это нарушение закона».

«Но можем и должны регулировать процесс на уровне спецкомиссии при минздраве, призывая частные компании осваивать те ниши здравоохранения, где существует наибольшая потребность в кадрах и технологическом развитии. Если эта потребность имеется в первичном звене, частникам можно осваивать первичное звено. При этом требования по качеству медицинских услуг должны быть одинаковы, как для государственных, так и для частных клиник. Этот рынок услуг в любом случае остается под контролем государства. А в случае, если в дальнейшем допущенная на рынок организация проявит себя не лучшим образом, ее необходимо занести в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Такой реестр тоже нужно создать», — подытоживает Марина Сидухина.

Фото: ktv-ray.ru