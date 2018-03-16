Ещё
В Уфимском районе к концу года запустят многополосную автодорогу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфимском районе к концу года запустят многополосную автодорогу 

Башкирское спутниковое телевидение 20 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Строители сейчас заканчивают реконструкцию участка федеральной трассы М7 вблизи сел Волково и Подымалово. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки доложили Главе региона. Рустэм Хамитов отметил, что набранные темпы дорожного строительства нельзя сбавлять: республике необходимы хорошие трассы.
Так, по итогам прошлого года в Дорожный фонд было направлено свыше 16 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось отремонтировать около 1100 километров дорог, еще 60 километров построили новых. В этом году финансирование фонда увеличат до 19 миллиардов.
Рустэм Хамитов: «Объемы работ на самом-то деле большие: не только приведение в нормативное состояние имеющихся дорожных полотен, но и строительство новых объектов, расширение, доведение до современных требований трасс М5, М7 и Уфа — Оренбург. Тогда мы будем молодцы, а пока мы просто занимаемся текучкой».
На встрече также было отмечено, что уже через пять лет башкирская столица избавится еще от одной дорожной проблемы. После ввода четырехполосной объездной дороги со стороны Затона возник эффект бутылочного горлышка, когда несколько потоков машин вливаются в две полосы. Сейчас специалисты разрабатывают проект по расширению пути.
Рамиль Сенжапов, начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“: „Планируем к 2021 году начать реконструкцию 10-километрового участка: ввести 6 полос, чтобы каскадно и комфортно влиться из городской сети в федеральную“.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
Затонская ТЭЦ стала одной из крупнейших станций, введенных в эксплуатацию в ПФО за последние 50 лет В Уфе запустили Затонскую ТЭЦ Рустэм Хамитов и директор концерна «КАМАЗ» Сергей Когогин обсудили дальнейшую работу предприятия на территории Башкортостана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ456
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля742
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение