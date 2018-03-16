В Уфимском районе к концу года запустят многополосную автодорогу

Строители сейчас заканчивают реконструкцию участка федеральной трассы М7 вблизи сел Волково и Подымалово. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки доложили Главе региона. Рустэм Хамитов отметил, что набранные темпы дорожного строительства нельзя сбавлять: республике необходимы хорошие трассы.

Так, по итогам прошлого года в Дорожный фонд было направлено свыше 16 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось отремонтировать около 1100 километров дорог, еще 60 километров построили новых. В этом году финансирование фонда увеличат до 19 миллиардов.

Рустэм Хамитов: «Объемы работ на самом-то деле большие: не только приведение в нормативное состояние имеющихся дорожных полотен, но и строительство новых объектов, расширение, доведение до современных требований трасс М5, М7 и Уфа Оренбург . Тогда мы будем молодцы, а пока мы просто занимаемся текучкой».

На встрече также было отмечено, что уже через пять лет башкирская столица избавится еще от одной дорожной проблемы. После ввода четырехполосной объездной дороги со стороны Затона возник эффект бутылочного горлышка, когда несколько потоков машин вливаются в две полосы. Сейчас специалисты разрабатывают проект по расширению пути.

Рамиль Сенжапов, начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“: „Планируем к 2021 году начать реконструкцию 10-километрового участка: ввести 6 полос, чтобы каскадно и комфортно влиться из городской сети в федеральную“.