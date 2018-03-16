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Опасное «Цунами»: посетитель ростовского аквапарка получил травму при спуске с 10-метровой горки
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Опасное «Цунами»: посетитель ростовского аквапарка получил травму при спуске с 10-метровой горки 

161.ru 20 часов назад
Фото: 161.ru
Семейный поход в аквапарк H2О закончился для ростовчанина Анатолия Василенко в больнице. Он получил сильные ушибы, катаясь на горке «Цунами», высота которой превышает десять метров. Пострадавший заявил, что под ним разошелся рафт для спуска. В аквапарке утверждают, что рафт пришел на финиш в исправном состоянии.
Как рассказала корреспонденту 161.ru дочь пострадавшего, она долго уговаривала родителей посетить Н20. Вчера, 15 марта, супруги поддались уговорам.
— Мама и папа были в этом аквапарке в первый раз. После случившегося мы туда больше ни ногой, — рассказала Лилия Жирнова.
Вначале все шло хорошо. Анатолий вместе с женой спустился с горки на двойной «таблетке». Затем дважды прокатился на «Цунами», но уже один. Последний спуск закончился травмой.
— Под папой лопнул круг. Повезло, что это случилось не вверху, а на спуске, иначе он мог бы остаться инвалидом или погибнуть, — рассказывает Лилия. — «Таблетка» была заклеена и не выдержала нагрузки.
Мужчину осмотрели врачи БСМП-2  «Поразило равнодушие персонала»
Мужчина добрался до шезлонга и прилег. По словам родственников Анатолия Василенко, персонал к его состоянию отнесся равнодушно.
— Вначале инструктор сказал, что с папой ничего страшного не случилось. Только когда я начала снимать все на телефон, к нам подошли сотрудники аквапарка, — говорит Лилия. — Они, конечно, извинились, а администратор предложил нам в качестве компенсации четыре билета, которые мы не взяли.
Лилия вызвала скорую помощь. Врачи отвезли Анатолия в БСМП-2. У мужчины зафиксировали множественные ушибы мягких тканей. Врач порекомендовал ростовчанину обследоваться у хирурга.
Дочь планирует подать иск к Н2О и написать заявление в полицию.
В аквапарке рассказали, что Василенко действительно катался вчера на «Цунами». Ему обеспечили правильную посадку в рафт и проинструктировали, как себя вести. По словам представителей H2O, во время спуска рафт был исправен, и падения Василенко с него зафиксировано не было. Хотя после полной остановки круг слегка деформировался. После этого посетитель самостоятельно ушел с зоны финиша.
— При визуальном осмотре повреждений у него было не выявлено, — сказали в аквапарке. — После этого Василенко со своей спутницей обратились за помощью к инструктору аттракциона. Инструктор вызвал администратора аквазоны для сопровождения их в медицинский пункт аквапарка.
В медпункте аквапарка фельдшер оказал посетителю доврачебную помощь, сделал обезболивающий укол и приложил лед к ушибу.
— Анатолию Викторовичу предоставили список документов для обращения в страховую компанию для получения компенсации. Данная ситуация подтверждается видеозаписью, имеющейся в нашем распоряжении, — подытожили в аквапарке.
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