Опасное «Цунами»: посетитель ростовского аквапарка получил травму при спуске с 10-метровой горки

Семейный поход в аквапарк H2О закончился для ростовчанина Анатолия Василенко в больнице. Он получил сильные ушибы, катаясь на горке «Цунами», высота которой превышает десять метров. Пострадавший заявил, что под ним разошелся рафт для спуска. В аквапарке утверждают, что рафт пришел на финиш в исправном состоянии.

Как рассказала корреспонденту 161.ru дочь пострадавшего, она долго уговаривала родителей посетить Н20. Вчера, 15 марта, супруги поддались уговорам.

— Мама и папа были в этом аквапарке в первый раз. После случившегося мы туда больше ни ногой, — рассказала Лилия Жирнова.

Вначале все шло хорошо. Анатолий вместе с женой спустился с горки на двойной «таблетке». Затем дважды прокатился на «Цунами», но уже один. Последний спуск закончился травмой.

— Под папой лопнул круг. Повезло, что это случилось не вверху, а на спуске, иначе он мог бы остаться инвалидом или погибнуть, — рассказывает Лилия. — «Таблетка» была заклеена и не выдержала нагрузки.

Мужчину осмотрели врачи БСМП-2 «Поразило равнодушие персонала»

Мужчина добрался до шезлонга и прилег. По словам родственников Анатолия Василенко, персонал к его состоянию отнесся равнодушно.

— Вначале инструктор сказал, что с папой ничего страшного не случилось. Только когда я начала снимать все на телефон, к нам подошли сотрудники аквапарка, — говорит Лилия. — Они, конечно, извинились, а администратор предложил нам в качестве компенсации четыре билета, которые мы не взяли.

Лилия вызвала скорую помощь. Врачи отвезли Анатолия в БСМП-2. У мужчины зафиксировали множественные ушибы мягких тканей. Врач порекомендовал ростовчанину обследоваться у хирурга.

Дочь планирует подать иск к Н2О и написать заявление в полицию.

В аквапарке рассказали, что Василенко действительно катался вчера на «Цунами». Ему обеспечили правильную посадку в рафт и проинструктировали, как себя вести. По словам представителей H2O, во время спуска рафт был исправен, и падения Василенко с него зафиксировано не было. Хотя после полной остановки круг слегка деформировался. После этого посетитель самостоятельно ушел с зоны финиша.

— При визуальном осмотре повреждений у него было не выявлено, — сказали в аквапарке. — После этого Василенко со своей спутницей обратились за помощью к инструктору аттракциона. Инструктор вызвал администратора аквазоны для сопровождения их в медицинский пункт аквапарка.

В медпункте аквапарка фельдшер оказал посетителю доврачебную помощь, сделал обезболивающий укол и приложил лед к ушибу.

— Анатолию Викторовичу предоставили список документов для обращения в страховую компанию для получения компенсации. Данная ситуация подтверждается видеозаписью, имеющейся в нашем распоряжении, — подытожили в аквапарке.