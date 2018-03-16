Ещё
Встреча с главой Администрации пройдет в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встреча с главой Администрации пройдет в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 20 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Актуальные вопросы жизнедеятельности микрорайона «Квартал Южный» обсудят 21 марта на встрече с главой администрации городского округа Щербинка Юрием Стручалиным.
Со своими вопросами жители смогут прийти— лучше написать мероприятие состоится во Дворец культуры городского округа Щербинка по адресу: улица Театральная, дом №1 «А».
Начало встречи запланировано на 19:00.
На мероприятии горожане смогут обратиться как непосредственно к главе администрации, так и затронуть вопросы по решению проблем в работе профильных учреждений. Лучше написать — на вопросы жителей ответит глава Администрации, начальники профильных подразделений Администрации.
Приглашают жителей микрорайона и всех остальных территорий городского округа. — убрать, мероприятие только для этого микрорайона.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Опытные работы по созданию высокоскоростной железной дороги пройдут в Щербинке Воспитанницы спортивной школы Щербинки стали призерами окружных соревнований Обследование на раннее выявление риска развития неинфекционных заболеваний пройдет в Щербинке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ456
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля742
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение