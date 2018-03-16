Встреча с главой Администрации пройдет в Щербинке

Фото: Администрация городского округа Щербинка

Актуальные вопросы жизнедеятельности микрорайона «Квартал Южный» обсудят 21 марта на встрече с главой администрации городского округа Щербинка Юрием Стручалиным.

Со своими вопросами жители смогут прийти— лучше написать мероприятие состоится во Дворец культуры городского округа Щербинка по адресу: улица Театральная, дом №1 «А».

Начало встречи запланировано на 19:00.

На мероприятии горожане смогут обратиться как непосредственно к главе администрации, так и затронуть вопросы по решению проблем в работе профильных учреждений. Лучше написать — на вопросы жителей ответит глава Администрации, начальники профильных подразделений Администрации.

Приглашают жителей микрорайона и всех остальных территорий городского округа. — убрать, мероприятие только для этого микрорайона.