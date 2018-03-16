Акушера‐гинеколога из Уфы осудят за мертворожденного ребенка

Врача акушера‐гинеколога, 71‐летнюю женщину из города Уфа , обвинили в том, что она недооценила патологию пациентки. Как написал портал Mkset.ru, в результате произошло мертворождение с тугим однократным обвитием пуповины вокруг шеи.

Врача признали виновной по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе

Известно, что с августа 2013 по март 2014 года

28-летняя

жительница Уфы состояла на учете в женской консультации.

Акушер-гинеколог, наблюдавшая пациентку, не придала имеющейся патологии значение, и не отправила ее на лечение в стационар для наблюдения за плодом и решения вопросов о сроках и способе родов. В итоге, ребенок родился мертвым.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.