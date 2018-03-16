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Прокуратура помогла женщине восстановиться на работе в Одинцове
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Прокуратура помогла женщине восстановиться на работе в Одинцове 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИАМО
Одинцовская городская прокуратура приняла участие в судебном процессе по иску работницы общества с ограниченной ответственностью о восстановлении ее на работе, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Женщина, работавшая в организации по совместительству провизором, была уволена работодателем в связи с приемом на указанную должность работника на постоянной основе. Вместе с тем, в силу положений Трудового кодекса РФ истица не могла быть уволена, поскольку имеет малолетнего ребенка. Однако суд отказал в удовлетворении ее исковых требований.
«В целях защиты трудовых прав гражданки прокурор, участвовавший в процессе, принес на судебное решение апелляционное представление. По результатам его рассмотрения Московский областной суд отменил решение суда первой инстанции и восстановил гражданку на работе», — говорится в сообщении.
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