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Дальний Восток станет центром российского производства ингредиентов для кормов животных
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Дальний Восток станет центром российского производства ингредиентов для кормов животных 

Прайм 20 часов назад
Фото: Прайм
До 10 предприятий по производству высокотехнологичных ингредиентов для создания кормов животных и птиц планируется открыть в ближайшие годы на Дальнем Востоке, благодаря новым заводам российскому животноводческому сектору АПК удастся стать независимым от зарубежных поставок, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Арника».
"Сейчас более 80% необходимых ингредиентов для создания кормов животных и птиц для российского АПК импортируется. Однако уже сейчас предприниматели Дальнего Востока встали на путь изменения ситуации. Как пример можно привести дальневосточную Группу компаний «Арника», которые приступили к строительству на территории Приморского края первых двух объектов: высокотехнологичных биотехнологических производств", — рассказали в компании.
В пресс-службе отметили, что в стадии строительства в ТОР «Надеждинский» находится завод «Кормбиосинтез». Это предприятие производительностью до 10 тысяч тонн в год кормовых наукоёмких биологически ценных ингредиентов кормов. На той же площадке в ТОР «Надеждинская» завершается проектирование второго завода — Высокотехнологичного биотехнологического производства «Фармасинтез» по выпуску ветеринарных антибиотиков мощностью 2 тысячи тонн в год в ассортименте до 10 наименований.
"Предприятия смогут выдать такой объем производимых продуктов, что он покроет около 50-60% потребности животноводства Российской Федерации в этих товарах. Всего на Дальнем Востоке планируется открыть до 10-ти различных заводов, что позволит обеспечить большую часть потребности животноводческого сектора АПК России и сделает независимыми от импортных поставок производителей готовых кормов и премиксов. Инвестиционные проекты соответствуют Программе правительства РФ по импортозамещению и Доктрине продовольственной безопасности РФ", — добавили в компании.
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