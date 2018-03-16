Дальний Восток станет центром российского производства ингредиентов для кормов животных

До 10 предприятий по производству высокотехнологичных ингредиентов для создания кормов животных и птиц планируется открыть в ближайшие годы на Дальнем Востоке, благодаря новым заводам российскому животноводческому сектору АПК удастся стать независимым от зарубежных поставок, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Арника».

"Сейчас более 80% необходимых ингредиентов для создания кормов животных и птиц для российского АПК импортируется. Однако уже сейчас предприниматели Дальнего Востока встали на путь изменения ситуации. Как пример можно привести дальневосточную Группу компаний «Арника», которые приступили к строительству на территории Приморского края первых двух объектов: высокотехнологичных биотехнологических производств", — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что в стадии строительства в ТОР «Надеждинский» находится завод «Кормбиосинтез». Это предприятие производительностью до 10 тысяч тонн в год кормовых наукоёмких биологически ценных ингредиентов кормов. На той же площадке в ТОР «Надеждинская» завершается проектирование второго завода — Высокотехнологичного биотехнологического производства «Фармасинтез» по выпуску ветеринарных антибиотиков мощностью 2 тысячи тонн в год в ассортименте до 10 наименований.