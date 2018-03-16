Генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марценкевич прокомментировал реплику депутата Невельского районного Собрания Андрея Вихмана, опубликованную в «Псковской губернии», она касалась зоосанитарного статуса предприятия. «16 февраля 2017 года в интернет-версии газеты «Псковская Губерния» размещена новостная публикация комментария Вихмана А. В. о новом зоосанитарному статусе Великолукского мясокомбината: «Куда они девают трупы свиней?» Так как публикация затрагивает деятельность ОАО «Великолукский мясокомбинат» и содержит сведения, не соответствующие действительности, считаем обязанными внести ясность в искусственно создаваемую средствами массовой информации негативную репутацию компании. Авторы публикации не располагают достаточной информацией, что бы выносить суждения о ненадлежащей утилизации трупов свиней, об отсутствии технологий утилизации, сливе на поля отходов, впоследствии загрязняющих озеро Усвоя, процедуре и причинах получения нового зоосанитарного статуса. Редакция «Псковской губернии» и А. Вихман не осведомлены в полной мере о технологии производства, переработки и утилизации животных, об особых требованиях предъявляемых законом к такому типу предприятий. Заинтересованная в достоверном информировании читателей редакция обязательно обратилась бы за разъяснением ситуации не только к Вихману А., но и в ОАО «Великолукский мясокомбинат». В связи с тем, что за получением необходимой информации в Общество редакция не обращалась, публикация носит односторонний, предвзятый и недостоверный характер, преследующий целью умаление деловой репутации ОАО «Великолукский мясокомбинат». У читателя может возникнуть убеждение, что все связанное с Великолукским мясокомбинатом — плохо. Предприятие якобы нарушает действующее законодательство в области природопользования и охраны окружающей среды, ветеринарное и санитарно-эпидемиологическое законодательство, недобросовестно при осуществлении хозяйственной деятельности. По утверждению об отсутствии надлежащей утилизации свиней: «Кто бы мне объяснил, куда они девают трупы свиней? Куда засовывают? У них же технологии утилизации, возможно, нет и логики тоже нет, — возмутился Вихман», ОАО «Великолукский мясокомбинат» поясняет, что основным видом предпринимательской деятельности является производство соленого, вареного, копченого, вяленого и прочего мяса. Общество не занимается выращиванием и содержанием свиней. Предприятие выпускает широкий ассортимент мясных изделий, соответствующих международному стандарту ISO. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства по системе ГОСТ. Результат исследований регулярно подтверждаются в независимых сертификационных центрах. В состав мясокомбината входит цех технических фабрикатов (ЦТФ), осуществляющий переработку непищевых биотходов в мясокостную муку. ЦТФ расположен в изолированном отсеке мясожирового цеха с такой планировкой производственных помещений, которая исключает пересечение потоков не переработанного сырья и готовой продукции. Отсортированное, промытое и измельченное сырье для сухих кормов стерилизуют с соблюдением режимов, установленных в зависимости от видов сырья и конструкции оборудования. Полученные сухие корма затаривают в мягкие контейнеры типа «биг бэг». Технический жир, вытопленный при тепловой обработке сырья, сепарируют, сливают в бочки и охлаждают. Какие трупы свиней имел ввиду А. Вихман, непонятно. Естественно продукция изготавливается из убойного животного, что не противоречит нормам и стандартам. На все этапы производства продукции имеются соответствующее технические условия и ГОСТы. Производство соответствует санитарным нормам. По утверждению о фактах слива отходов на поля, которые в последствии попадая в ручьи и канавы загрязняют озеро Усвоя: «— Отходы выливаются на поля, а те в лучшем случае перепахиваются, но редко. Фекалии стекают в канавы, ручьи, попадают в третье по величине озеро района Усвоя», ОАО «Великолукский мясокомбинат» сообщает, что зарегистрировано по юридическому адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Литейная, д.17, фактически осуществляет свою деятельность по тому же адресу. Все производственные площадки, также располагаются по ул. Литейная в г. Великие Луки, филиалов, территориально расположенных площадок в Невельском районе у предприятия не имеется. Из чего следует, что ОАО «Великолукский мясокомбинат» никаким образом не может сливать отходы и фекалии на поля в Невельском районе, загрязнять ручьи и озера в данной местности. Тем не менее, считаем необходимым пояснить, что образующиеся на предприятии отходы в зависимости от классов опасности передаются по заключенным договорам организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности, на утилизацию, использование, переработку и вывозятся на полигон ТБО Великолукского района (полигон внесен в ГРОРО по №60-0008-З-00592-250914). Также хочется опровергнуть слова Вихмана А. В., в редакции «Псковской Губернии» о присвоении высшего зоосанитарного статуса ОАО «Великолукский мясокомбинат». «Вихман убежден, что новый зоосанитарный статус нужен Великолукскому мясокомбинату для того, чтобы „погасить негатив местных жителей“. „На мой взгляд, более 50% невельчан недовольны работой Великолукского мясокомбината, но многие боятся об этом сказать. При таких раскладах руководству мясокомбината проще переговорить с одним-двумя чиновниками, чем выходить на контакт с остальным населением. Вот и получили статус — это чистый пиар“, — уверен депутат». ОАО «Великолукский мясокомбинат» поясняет, что получение указанного статуса связано исключительно с необходимостью обеспечения благоприятного эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств различного типа и предотвращения распространения заразных болезней животных на территории Российской Федерации, предписываемого законом. Процедура получения зоосанитарного статуса изложена в Правилах определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 года №258. Решение о присвоении компартмента принимается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, без учёта мнения населения. Таким образом, получение зоосанитарного статуса это не пиар, направленный на погашение негатива местных жителей, а необходимость, призванная предотвращать болезни животных и поддерживать благоприятный эпизоотический статус на территории Псковской области». Генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Р. В. Марценкевич. Публикуется в рамках мирового соглашения сторон