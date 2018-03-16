Село в Приморском крае затопило фекалиями из‐за поломки канализационного насоса

В приморском селе Воздвиженка с начала весны площадь размером с три футбольных поля затопило фекалиями. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.

В пригороде Уссурийска бывшие военные объекты недалеко от села Воздвиженка превратились в зловонные водоемы

из-за стока канализации.

По словам одного из местных жителей, чью историю опубликовал уссурийский блогер Марк Чернослив , неприятная история началась в 2013 году, когда на местных коммуникациях произошла крупная авария — там вышел из строя насос, который откачивал стоки. После этого канализацию пустили в бывшие капониры (укрытия) для самолетов. Когда находящийся в Воздвиженке авиаполк расформировали, огромные котлованы долгое время находились в заброшенном состоянии. Внутри них скапливались грунтовые воды,

из-за чего укрытия превратились в большие озера. Размер водоемов доходил до размера футбольного поля. По словам автора видео, каналы, по которым шли стоки, сильно заросли травой. В итоге их пропускная способность уменьшилась, а приток нечистот остался прежним.

Из-за этого все просто полезло через край.

Зимой проблема была заметна чуть меньше, так как отходы замерзали. С приходом весны нечистоты начали оттаивать и стекаться к дороге. Через пару недель, когда лед растает окончательно, проезжую часть просто затопит фекалиями.

Местная администрация знает о существующей проблеме. Жители Воздвиженки сообщают, что к ним несколько раз приезжали представители городской администрации, однако так ничего и не сделали. По словам чиновников, они не в силах изменить ситуацию, так как не знают, кто именно отвечает за канализацию.

При этом большинство местных жителей ситуация в селе не особенно смущает. В этих фекальных озерах жители Воздвиженки спокойно моют машины и даже ловят рыбу. Между тем, все эти стоки представляют большую опасность для населения, так как являются источником различных инфекций.