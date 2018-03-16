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В столице обсудили ход создания онкологической сети
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В столице обсудили ход создания онкологической сети 

Вести.Ru 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
От ранней диагностики до реабилитации: в столице полным ходом идет работа по созданию масштабной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. В Общественной палате Москвы собрались десятки экспертов, чтобы обсудить первые результаты в этой области.
Упор сделали не только на качественное медицинское оборудование и современные протоколы лечения: главное — массовые программы скрининга для раннего выявления болезни.
"Мы выстраиваем наши маршруты и логистику таким образом, чтобы диагноз ставился в самые короткие интервалы времени, чтобы комплексная терапия оказывалась в специализированных крупных центрах, и чтобы пациенты в последующем наблюдались в амбулаторном порядке, и мы имели возможность оценивать их состояние", — рассказал руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун.
Завтра, 17 марта, во всех столичных округах можно будет пройти онкотесты, причем бесплатно.
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