Ещё
Snapchat предложил отшлепать Рианну и лишился миллиарда долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Snapchat предложил отшлепать Рианну и лишился миллиарда долларов 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Lenta.ru
Певица Рианна обрушила стоимость акций компании Snap Inc за шутливую рекламу в приложении Snapchat, предлагающую отшлепать артистку. Об этом пишет The Guardian.
Компания потеряла около миллиарда долларов после того, как Рианна раскритиковала в Instagram рекламу игры для смартфонов Would You Rather. В ней пользователей спросили, что они предпочли бы: отшлепать Рианну или ударить певца Криса Брауна.
«Snapchat, я знаю что вы уже знаете, что ваше приложение мне не очень нравится. Но я просто пытаюсь выяснить, в чем смысл этого бардака! Я хотела бы назвать это невежеством, только знаю, что вы не настолько тупы! Вы потратили деньги на что-то, что намеренно высмеивает жертв бытового насилия!» — написала артистка в Instagram Stories.
Отмечается, что после критики Snapchat удалил рекламу и извинился за свои действия.
В 2009 году Браун избил в автомобиле Рианну, с которой до этого находился в романтических отношениях. Он нанес девушке телесные повреждения и душил ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ456
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля741
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение