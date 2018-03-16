Лучших специалистов коммунальной сферы и сферы торговли наградили в Вологде

Сергей Воропанов. Порядка 500 работников предприятий и организаций сферы торговли и ЖКХ стали участниками торжественного вечера, который прошел сегодня в «Ленкоме». В преддверии профессионального праздника лучших специалистов отрасли поздравили представители областных и городских властей, депутаты. Награды победителям профессиональных конкурсов вручил Мэр Вологды

«В жилищно-коммунальной сфере города работает около 10 тысяч человек. Ваша работа в тени, но от нее зависит качество жизни тысяч вологжан. И вы оправдываете доверие, серьезно относитесь к выполнению своих обязанностей, достигаете значимых результатов», — сказал, поздравляя коммунальщиков, Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также на сцене наградили победителей конкурса «Лучший дворник», который впервые организовала Региональная ассоциация управляющих компаний при поддержке городских властей в рамках проекта «Мы — вологжане». Участниками стали более 20 дворников, которые приводят в порядок территории в разных районах города. Каждую из них неоднократно проверила комиссия.

Сегодня в разных номинациях отметили 10 самых старательных и добросовестных дворников. Их наградили за старание, самый чистый двор, лучшую уборку общественных пространств и так далее. А победителем конкурса Вологды стала Наталья Белозерова, которая приводит в порядок двор на Можайского, 58. Она работает уже 11 лет, и ее двор всегда в идеальном состоянии. Наградой для лучшего дворника стал сертификат на туристическую поездку стоимостью 50 тысяч рублей от партнеров проекта.

«О выбранной профессии ни разу не пожалела, свою работу люблю, и жильцы довольны тем, как я слежу за чистотой. Помогаю пожилым людям донести мусор, я приветливая и доброжелательная. Сейчас за мной закреплены многоэтажка в шесть подъездов и еще несколько домов. На лето с жильцами мы уже запланировали высадку цветов», — рассказала победитель городского конкурса «Лучший дворник» Наталья Белозерова.

На празднике была отмечена большая работа проделанная коммунальщиками в 2017 году. Отремонтированы 51 двор и два общественных пространства в рамках проекта «Городская среда», приведены в порядок 8 участков городских дорог, обновлены километры магистральных сетей и многое другое. Эффективную совместную работу с городскими властями коммунальщики отметили в ответном слове. Они преподнесли символический подарок — лом в красной подарочной ленте — лидеру общественного мнения Вологды Мэру города Сергею Воропанову.

Подвели на сцене итоги и еще одного конкурса «Лучший работник в сфере торговли», который также прошел в рамках проекта «Мы — вологжане». Напомним, победителей этого проекта выбирали сами жители города с помощью интернет-голосования. В конкурсе приняли участие представители шести торговых сетей. Звание «Народного продавца» завоевала продавец-кассир центра по продаже строительных материалов Ольга Белякова , которая получила больше всего лайков от участников интернет-голосования.

«За меня проголосовали покупатели, знакомые, родственники и коллеги. Я спокойный и общительный человек, покупателей встречаю с улыбкой. По профессии я работаю 15 лет, за это время сменилось кассовое оборудование — работать стало проще и быстрее. Такие конкурсы позволяют показать себя, они стимулируют добиваться высоких целей и равняться на победителей», — рассказала обладатель звания «Народный продавец» Ольга Белякова.

Всего наград Мэра Вологды были удостоены 10 представителей сферы торговли: продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, менеджеры торговых залов и кассиры. Еще 16 специалистов наградили Почетными грамотами Главы города Вологды.