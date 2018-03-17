Кластер приборостроения и 41 пианино: итоги визита министра в Орёл 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров накануне, 16 марта, с рабочим визитом посетил Орловскую область, сообщает пресс-служба правительства.
Глава Минпромторга России познакомился с работой ПАО «Орелтекмаш» и АО «Протон-Электротекс». ПАО «Орелтекмаш» выпускает продукцию для оборонной отрасли: автомобили спецназначения, военную технику и снаряжение.
Мантуров побывал в двух сборочных цехах, где ему рассказали о производственных возможностях и перспективах развития предприятия.
В ходе визита министр также познакомился с деятельностью АО «Протон-Электротекс», которое является лидером в разработке и производстве силовых полупроводниковых приборов. Более 70% от общего объема продукции экспортируется в Великобританию, Германию, Индию, Японию, Эстонию, Индонезию и ряд других стран.
Министру рассказали, что в 2017 году в предприятие было инвестировано порядка 100 млн рублей. Крупнейшим стал проект по освоению производства IGBT-модулей для создания энергоэффективных приборов. Денису Мантурову презентовали новинки испытательной продукции — измерительные комплексы, аналогов которым в мире нет.
После посещения предприятий глава Минпромтога вручил врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову сертификат на получение 41 пианино. Программу производства и поставки в регионы российских пианино «Николай Рубинштейн» инициировал президент Владимир Путин.
Мантуров отметил, что с 2019 года в регионы будут поставляться также духовые музыкальные инструменты. Дети из самых отдаленных населенных пунктов получат возможность совершенствовать свои таланты. В ближайшее время пианино поступят в музыкальные школы и учреждения культуры региона, сообщили в пресс-службе правительства.
Также Денис Мантуров в ходе рабочего визита провёл совещание с руководителями промышленных предприятий региона, членами правительства области, представителями Фонда развития промышленности, АО «Российский экспортный центр».
На встрече он обозначил перспективы созданного в Орловской области кластера приборостроения.
— Для Орловской области интенсивное развитие государственно-частного партнерства особенно актуально. Нам вместе с вами нужно задействовать все источники для скорейшего перехода промышленности региона в режим устойчивого роста. Такая работа уже ведется, в частности, через использование формата специнвестконтрактов, — приводит слова министра пресс-служба правительства.
Мантуров также проинформировал участников встречи о существующих и планируемых мерах господдержки отрасли. Он отметил, что в настоящее время ведется работа, предполагающая софинансирование расходов на реализацию на местах инвестиционных индустриальных проектов.
Глава Минпромторга поддержал инициативу создания в Орловской области кластера приборостроения, который объединяет высокотехнологичные предприятия и ресурсы ОГУ им. И. С. Тургенева для формирования единого профессионального пространства.
На совещании Денис Мантуров ответил на вопросы руководителей промышленных предприятий. Они касались борьбы с контрафактом, внедрения новых форматов классификации продукции и других актуальных тем.