Кластер приборостроения и 41 пианино: итоги визита министра в Орёл

Глава Минпромторга России познакомился с работой ПАО «Орелтекмаш» и АО «Протон-Электротекс». ПАО «Орелтекмаш» выпускает продукцию для оборонной отрасли: автомобили спецназначения, военную технику и снаряжение.

Мантуров побывал в двух сборочных цехах, где ему рассказали о производственных возможностях и перспективах развития предприятия.

Эстонию, В ходе визита министр также познакомился с деятельностью АО «Протон-Электротекс», которое является лидером в разработке и производстве силовых полупроводниковых приборов. Более 70% от общего объема продукции экспортируется в Великобританию Германию , Индию, Японию Индонезию и ряд других стран.

Министру рассказали, что в 2017 году в предприятие было инвестировано порядка 100 млн рублей. Крупнейшим стал проект по освоению производства IGBT-модулей для создания энергоэффективных приборов. Денису Мантурову презентовали новинки испытательной продукции — измерительные комплексы, аналогов которым в мире нет.

После посещения предприятий глава Минпромтога вручил врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову сертификат на получение 41 пианино. Программу производства и поставки в регионы российских пианино «Николай Рубинштейн» инициировал президент Владимир Путин

Мантуров отметил, что с 2019 года в регионы будут поставляться также духовые музыкальные инструменты. Дети из самых отдаленных населенных пунктов получат возможность совершенствовать свои таланты. В ближайшее время пианино поступят в музыкальные школы и учреждения культуры региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Также Денис Мантуров в ходе рабочего визита провёл совещание с руководителями промышленных предприятий региона, членами правительства области, представителями Фонда развития промышленности , АО «Российский экспортный центр».

На встрече он обозначил перспективы созданного в Орловской области кластера приборостроения.

— Для Орловской области интенсивное развитие государственно-частного партнерства особенно актуально. Нам вместе с вами нужно задействовать все источники для скорейшего перехода промышленности региона в режим устойчивого роста. Такая работа уже ведется, в частности, через использование формата специнвестконтрактов, — приводит слова министра пресс-служба правительства.

Мантуров также проинформировал участников встречи о существующих и планируемых мерах господдержки отрасли. Он отметил, что в настоящее время ведется работа, предполагающая софинансирование расходов на реализацию на местах инвестиционных индустриальных проектов.

Глава Минпромторга поддержал инициативу создания в Орловской области кластера приборостроения, который объединяет высокотехнологичные предприятия и ресурсы ОГУ им. И. С. Тургенева для формирования единого профессионального пространства.

На совещании Денис Мантуров ответил на вопросы руководителей промышленных предприятий. Они касались борьбы с контрафактом, внедрения новых форматов классификации продукции и других актуальных тем.