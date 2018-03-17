Ситуационный центр начнет наблюдение за выборами вечером в субботу

Ситуационный центр Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами главы государства приступит к работе 17 марта в 23.00.

В день голосования в Ситуационный центр начнут поступать данные о происходящем на участках от 144 тысяч наблюдателей Общественной палаты РФ и региональных общественных палат.

Одновременно с этим будет работать специальная горячая линия. Каждый россиянин сможет позвонить на нее по номеру 8-800-737-77-66 и сообщить о нарушении.

Ситуационный центр завершит работу 19 марта в 12.00.

Напомним, голосование состоится 18 марта. На пост претендуют восемь человек. В этом году на выборах ожидается рекордное число иностранных наблюдателей.