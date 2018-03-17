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Ситуационный центр начнет наблюдение за выборами вечером в субботу
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Ситуационный центр начнет наблюдение за выборами вечером в субботу 

Аргументы и Факты 17 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Ситуационный центр Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами главы государства приступит к работе 17 марта в 23.00.
В день голосования в Ситуационный центр начнут поступать данные о происходящем на участках от 144 тысяч наблюдателей Общественной палаты РФ и региональных общественных палат.
Одновременно с этим будет работать специальная горячая линия. Каждый россиянин сможет позвонить на нее по номеру 8-800-737-77-66 и сообщить о нарушении.
Ситуационный центр завершит работу 19 марта в 12.00.
Напомним, голосование состоится 18 марта. На пост претендуют восемь человек. В этом году на выборах ожидается рекордное число иностранных наблюдателей.
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