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В центре Самары перекроют автомобильное движение
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В центре Самары перекроют автомобильное движение 

63.ru 20 часов назад
Фото: 63.ru
Жителей областной столицы просят заранее планировать свои маршруты в воскресенье, 18 марта.
В этот день с 18:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта. Исключение сделают для спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными с горГАИ.
—Ограничение будет действовать на Чапаевской от Вилоновской до Красноармейкой. И по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, — рассказали в мэрии города.
Автобусы 24, 92 будут ездить по Галактионовской и Красноармеской, а 297-й — по Самарской и Красноармейской.
Также с 00:00 до 22:00 18 марта нельзя будет останавливаться и парковать машины на площади Куйбышева со стороны Вилоновская и Красноармейская.
Временные неудобства для автомобилистов связаны с акцией «Россия-Крым: вместе навсегда!». Мероприятие состоится на площади Куйбышева 18 марта. Начнется оно в 20:00. Самарцев ждет обширная развлекательная программа, поздравительные речи первых лиц области и города, а также — праздничный салют.
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