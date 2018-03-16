В центре Самары перекроют автомобильное движение

Жителей областной столицы просят заранее планировать свои маршруты в воскресенье, 18 марта.

В этот день с 18:00 до 22:00 будет временно ограничено движение транспорта. Исключение сделают для спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными с горГАИ.

—Ограничение будет действовать на Чапаевской от Вилоновской до Красноармейкой. И по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе , — рассказали в мэрии города.

Автобусы 24, 92 будут ездить по Галактионовской и Красноармеской, а 297-й — по Самарской и Красноармейской.

Также с 00:00 до 22:00 18 марта нельзя будет останавливаться и парковать машины на площади Куйбышева со стороны Вилоновская и Красноармейская.

Временные неудобства для автомобилистов связаны с акцией «Россия-Крым: вместе навсегда!». Мероприятие состоится на площади Куйбышева 18 марта. Начнется оно в 20:00. Самарцев ждет обширная развлекательная программа, поздравительные речи первых лиц области и города, а также — праздничный салют.