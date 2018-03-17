Алиханов рассказал, как планируется решать вопросы мелиорации в регионе

Федеральные водные каналы, которые находятся в Калининградской области , планируют чистить за счёт регионального бюджета. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании в правительстве региона.

Гидротехнические сооружения хотят передать «Балтберегозащите» и создать там единый центр по расчистке русел рек и озёр. По мнению губернатора Антона Алиханова, существует проблема и с так называемыми «бесхозными» водными каналами. Глава региона поручил их расчистить, для этих целей рассмотрят вопрос о закупке экскаваторов.

— У нас тезис простой. Мы же не можем ждать, когда у нас утонут люди. И если это связано с вопросами бумажной работы, постановки на баланс, ещё что-то мы тех, кто занимается бумажной работой, поставим им домик на сваях в поле где-нибудь, и пусть они, пока не переделают свою работу, оттуда добираются до суши. Мы ждать не можем.