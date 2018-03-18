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Губернатор Красноярского края А. Усс пришёл на выборы одним из первых
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Губернатор Красноярского края А. Усс пришёл на выборы одним из первых 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс проголосовал на выборах Президента Российской Федерации одним из первых, сообщает официальный портал.
Вместе с супругой Людмилой Усс они прибыли на избирательный участок, расположенный в красноярском лицее №2, в 8 часов утра.
«Выборы для всех нас, красноярцев, очень важны, — отметил глава региона после процедуры голосования. — В крае есть острые проблемы и сейчас прорабатываются варианты их решения, с другой — у региона есть хорошие перспективы дальнейшего развития, которые требуют согласованных действий с федеральным руководством. Поэтому я надеюсь, что сегодня красноярцы примут активное участие в голосовании, придя на избирательные участки с пониманием, что голосуют не только за общегосударственные интересы, но и интересы своих близких людей, живущих в нашем регионе», — сказал Александр Усс.
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