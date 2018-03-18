Губернатор Красноярского края А. Усс пришёл на выборы одним из первых 

Временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс проголосовал на выборах Президента Российской Федерации одним из первых, сообщает официальный портал.
Вместе с супругой Людмилой Усс они прибыли на избирательный участок, расположенный в красноярском лицее №2, в 8 часов утра.
«Выборы для всех нас, красноярцев, очень важны, — отметил глава региона после процедуры голосования. — В крае есть острые проблемы и сейчас прорабатываются варианты их решения, с другой — у региона есть хорошие перспективы дальнейшего развития, которые требуют согласованных действий с федеральным руководством. Поэтому я надеюсь, что сегодня красноярцы примут активное участие в голосовании, придя на избирательные участки с пониманием, что голосуют не только за общегосударственные интересы, но и интересы своих близких людей, живущих в нашем регионе», — сказал Александр Усс.