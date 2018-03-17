Ясность по решениям правительства о «налоговой настройке» появится в апреле — мае, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
«Это не реформа, это налоговая настройка, и здесь все исходит из того, что вы слышали в послании (президента): с одной стороны, налоговая система не должна быть обременительной для бизнеса для того, чтобы бизнес развивался. С другой стороны, нам нужно решать большие, серьезные задачи, в том числе по инфраструктурному обустройству», — цитирует первого вице-премьера «Интерфакс».
Сначала правительство представит свои предложения, оформит соответствующий законопроект, который впоследствии будет направлен для обсуждения в Госдуму, пояснил Шувалов.