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Шувалов пообещал «налоговую настройку» в апреле — мае
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Шувалов пообещал «налоговую настройку» в апреле — мае 

BFM.RU 7 часов назад
Ясность по решениям правительства о «налоговой настройке» появится в апреле — мае, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
«Это не реформа, это налоговая настройка, и здесь все исходит из того, что вы слышали в послании (президента): с одной стороны, налоговая система не должна быть обременительной для бизнеса для того, чтобы бизнес развивался. С другой стороны, нам нужно решать большие, серьезные задачи, в том числе по инфраструктурному обустройству», — цитирует первого вице-премьера «Интерфакс».
Сначала правительство представит свои предложения, оформит соответствующий законопроект, который впоследствии будет направлен для обсуждения в Госдуму, пояснил Шувалов.
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