В Самарской области «соцработницы» обокрали пенсионерку 

Представившиеся соцработницами женщины не вызвали подозрения у 82-летней жительницы Новосемейкино. Но стоило ей отвлечься, как злоумышленницы без зазрения совести обчистили пенсионерку. ГУ МВД России по Самарской области сообщает приметы подозреваемых. Женщины, укравшие у пожилой жительницы Красноярского района 30 тысяч рублей, были худощавы, из верхней одежды потерпевшей запомнились чёрные болоньевые куртки до колен. Одна из лжесоцработниц была в очках с чёрной оправой. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, узнал их по описанию или по фотороботу, просьба сообщить по телефону дежурной части О МВД России по Красноярскому району 8 (846) 572-13-78 или 02 (102 — с мобильного).
Фото: ГУ МВД России по Самарской области