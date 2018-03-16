Россияне позволяют списывать у себя

Почти три четверти россиян, 74%, позволяли или позволяют своим одноклассникам списывать у них. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

Между тем 6% опрошенных никому не давали заглядывать в свои тетради, а 20% и вовсе списывали сами.

В опросе приняли участие 1128 человек.