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Россияне позволяют списывать у себя
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Россияне позволяют списывать у себя 

Рамблер 21 час назад
Почти три четверти россиян, 74%, позволяли или позволяют своим одноклассникам списывать у них. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Между тем 6% опрошенных никому не давали заглядывать в свои тетради, а 20% и вовсе списывали сами.
В опросе приняли участие 1128 человек.
Несколько дней назад одноклассница Владимира Путина Светлана Потапчук рассказала шведскому изданию Expressen, как 50 лет назад нынешний президент России не дал ей списать домашнее задание. По ее словам, Путин, бывший решительным «уже тогда», сказал «нет» и не изменил решения даже после того, как она пожаловалась на обилие домашних дел. Кроме того, она отметила, что российский лидер был из тех школьников, что всегда делают все домашние задания.
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