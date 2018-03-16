Реконструкция Выборгского судостроительного завода обойдётся в 2 млрд рублей 

В рамках рабочей поездки губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Выборг, которая состоялась 16 марта, он посетил Выборгский судостроительный завод. Находясь в одном из помещений, губернатор отметил, что завод вскоре ждёт начало масштабной реновации.
Как отметил глава региона, реконструкция завода, на которую потратят около 2 млрд рублей, должна начаться уже в следующем году. Как уточнили в разговоре с Дрозденко сотрудники завода, за эти деньги планируется усовершенствовать инфраструктуру, а также возвести новые рабочие здания.
Дрозденко с гордостью отметил, что после окончания реконструкции ВСЗ станет одним из самых передовых и современных заводов во всей Европе.