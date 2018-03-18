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В Петербурге явка на выборах достигла 40 процентов
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В Петербурге явка на выборах достигла 40 процентов 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Собака
В Северной столице явка на выборах президента РФ достигла 40 процентов, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. Поего словам, УИКи справляются, а жалоб в избирком не поступало.
Тем временем на один из избирательных участков города на Неве пришли голосовать рыцари в доспехах — это произошло в Калининском районе. Молодые люди были облачены в кольчуги и плащи, на головах были шлемы, а в руках — копья и щиты.
Известная актриса Алиса Фрейндлих проголосовала на участке в одной из школ на улице Рубинштейна. А Хоккейный клуб СКА пришел на выборы всей командой вместе гендиректором Андреем Точицким и вице-президентом клуба Романом Ротенбергом.
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