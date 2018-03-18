В Петербурге явка на выборах достигла 40 процентов

В Северной столице явка на выборах президента РФ достигла 40 процентов, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский . Поего словам, УИКи справляются, а жалоб в избирком не поступало.

Тем временем на один из избирательных участков города на Неве пришли голосовать рыцари в доспехах — это произошло в Калининском районе. Молодые люди были облачены в кольчуги и плащи, на головах были шлемы, а в руках — копья и щиты.