Миллиардер Ли Кашин уходит в отставку

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Ли Кашин, самый богатый человек в Гонконге, объявил об уходе в отставку. Он официально передал бразды правления своей $100-миллиардной бизнес-империей старшему сыну Виктору Ли.

Ли Кашин. Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE

89-летний председатель правления CK Hutchison Holdings Ltd. и CK Asset Holdings Ltd. останется советником группы после ухода в отставку в мае, сообщает Bloomberg. Его старший сын, 53-летний Виктор Ли возьмет на себя руководство конгломератом, который затрагивает жизнь практически каждого в Гонконге. Power Assets Holdings Ltd. генерирует электроэнергию, а супермаркеты ParknShop продают товары в Гонконге. Группа также управляет салонами сотовой связи, розничными сетями Superdrug и Savers в Великобритании, владеет портами по всему миру и контрольным пакетом акций Husky Energy Inc. в Канаде. "Оглядываясь на все эти годы, я горжусь, что основал Cheung Kong и служил обществу", — заявил Ли в Гонконге в пятницу. Четыре крупнейшие компании Ли — CK Hutchison, CK Asset, CK Infrastructure Holdings Ltd. и Power Assets Holdings Ltd. — сообщили об увеличении прибыли по итогам 2017 года.

Ссылки по теме

Где живут миллиардеры: 15 стран мира Согласно Bloomberg Billionaires Index, чистая стоимость активов Ли составляет $34,3 млрд Для многих он является олицетворением меняющейся судьбы Гонконга — города, который превратился в один из крупнейших финансовых центров мира. Ли Кашин родился в 1928 году в Чаочжоу — городе в провинции Гуандун на юге Китая. Его отец был директором школы, но формальное образование молодого Ли прекратилось в средней школе. В 1940 году, спасаясь от японского вторжения в Китай, семья Ли переехала в Гонконг. Там он нашел работу на фабрике и ухаживал за своим больным отцом, который вскоре умер от туберкулеза. Подростком Ли работал по 16 часов в день в компании по торговле пластмассовыми изделиями. После войны Ли сколотил первое состояние на производстве пластиковых цветов. Его карьера в сфере недвижимости началась в конце 1950-х годов, когда он, не имея возможности продлить аренду, купил участок своего завода. В последующие годы Ли инвестировал в местную недвижимость, в то время как другие продавали, особенно в 1967 году, когда беспорядки, вызванные «культурной революцией» Мао Цзэдуна в Китае, потрясли Гонконг и привели к падению цен на недвижимость. В 1979 году Ли приобрел контроль над торговым домом Hutchison Whampoa у Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ли договорился с банком, который теперь называется HSBC Holdings Plc, о покупке акций Hutchison менее чем за половину их балансовой стоимости. Согласно данным Dealogic, за последние 25 лет конгломерат Ли приобрел более 300 компаний по всему миру стоимостью более $185 млрд