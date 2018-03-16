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Россия прошла пик перевооружения, заявил Белоусов
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Россия прошла пик перевооружения, заявил Белоусов 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти РФ намерены сократить оборонные расходы по доле ВВП и повысить эффективность других расходов бюджета для исполнения поручений президента, так как пик насыщения ВС новым вооружением и техникой уже пройден, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.
По его словам, всего на реализацию задач, поставленных президентом по итогам послания Федеральному собранию, потребуется сумма, эквивалентная 1,5% ВВП РФ.
"Примерно половину ресурсов до 1%, даже порядка двух третей — мы получим за счет ускорения экономического роста с 2% до 3,5-3,8-4%, где-то в этом диапазоне, как это сформулировано и в послании, и в перечне поручений", — сказал Белоусов.
"Остальную часть (средств — ред.) нам придется искать за счет дополнительной экономии, такие возможности, безусловно, в бюджете есть. У нас сейчас от доли ВВП будут, скорее всего, сокращаться оборонные расходы в силу того, что мы прошли пик цикла насыщения вооруженных сил новыми видами вооружения и военной техникой", — сказал он.
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