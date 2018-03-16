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Новатэк: «Ямал СПГ» начал пусконаладочные работы второй очереди
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Новатэк: «Ямал СПГ» начал пусконаладочные работы второй очереди 

Прайм 19 часов назад
Фото: Прайм
«Ямал СПГ» приступил к пусконаладочным работам второй очереди завода, которая будет запущена в третьем квартале 2018 года, сообщил заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джетвей.
"Мы уже приступили к пусконаладочным работам второй очереди", — сказал Джетвей в интервью агентству Блумберг.
В январе Джетвей говорил, что вторая очередь «Ямала СПГ» может быть запущена в сентябре. В феврале он уточнил, что проект «Ямал СПГ» готов на 92%.
В ближайшее время начнется отгрузка СПГ на пятый танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов», построенный для «Ямала СПГ», отметил Джетвей.
Всего для «Ямала СПГ» потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7. Сейчас СПГ с «Ямала СПГ» перевозят четыре танкера — «Кристоф де Маржери», «Борис Вилькицкий», «Эдуард Толль» и «Федор Литке».
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.
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