Школьник утонул во время рыбалки в Башкирии

Краснокамском районе Башкирии по неустановленным пока причинам ученик 4-го класса одной из местных школ утонул во время рыбалки.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , днём 15 марта двое несовершеннолетних отправились на рыбалку с сачком к реке Мёртвый Танып.

Согласно предварительной версии следствия, один из школьников спустился с крутого обрыва к реке, а другой остался наверху и ненадолго отлучился.

Вернувшись к краю обрыва он увидел, что его товарищ находится в воде вниз головой. Мальчик побежал за помощью в деревню. Однако прибывшие на место ЧП местные жители извлекли из реки уже бездыханное тело школьника.

Предположительная причина смерти мальчика — асфиксия. По факту его гибели проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.