Школьник утонул во время рыбалки в Башкирии 

В Краснокамском районе Башкирии по неустановленным пока причинам ученик 4-го класса одной из местных школ утонул во время рыбалки.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, днём 15 марта двое несовершеннолетних отправились на рыбалку с сачком к реке Мёртвый Танып.
Согласно предварительной версии следствия, один из школьников спустился с крутого обрыва к реке, а другой остался наверху и ненадолго отлучился.
Вернувшись к краю обрыва он увидел, что его товарищ находится в воде вниз головой. Мальчик побежал за помощью в деревню. Однако прибывшие на место ЧП местные жители извлекли из реки уже бездыханное тело школьника.
Предположительная причина смерти мальчика — асфиксия. По факту его гибели проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.