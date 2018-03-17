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Школьник утонул во время рыбалки в Башкирии
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Школьник утонул во время рыбалки в Башкирии 

Свободная пресса 14 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Краснокамском районе Башкирии по неустановленным пока причинам ученик 4-го класса одной из местных школ утонул во время рыбалки.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, днём 15 марта двое несовершеннолетних отправились на рыбалку с сачком к реке Мёртвый Танып.
Согласно предварительной версии следствия, один из школьников спустился с крутого обрыва к реке, а другой остался наверху и ненадолго отлучился.
Вернувшись к краю обрыва он увидел, что его товарищ находится в воде вниз головой. Мальчик побежал за помощью в деревню. Однако прибывшие на место ЧП местные жители извлекли из реки уже бездыханное тело школьника.
Предположительная причина смерти мальчика — асфиксия. По факту его гибели проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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