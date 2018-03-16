Видео дня: Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу

Дмитрий Маликов (48) продолжает покорять социальные сети. В прошлом году он завел ну очень смешной Twitter, потом снял два клипа с Юрием Хованским (28), звездой YouTube, а теперь обратился за помощью к известному блогеру, девушке по имени Натали Ящук (27), чтобы она помогла ему сменить имидж.

https://www.youtube.com/watch?v=fYFP8ycPNtc

В Instagram Маликова появилось смешное видео, как Наташа накручивает волосы певца на плойку. Что скажешь о его новой прическе?

Я наконец-то решился поменять свой образ и обратился к самому популярному бьюти-блогеру в стране Наташе Ящук 😉 Срочно заходите к ней на страницу @natali_iashchuk, чтобы посмотреть второе не менее смешное видео с моим участием ☝️☝️☝️ #явамДимон #бьютиблогер

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

Мар 15, 2018 в 7:56 PDT Артист, кстати, в долгу не остался. Он рассказал девушке, как сделать макияж, который понравится родителям ее бойфренда. Смотри!

Отцовские советы от @dmitriy_malikov!😎 Теперь вы знаете, как понравиться родителям парня! Смотрите ещё одно видео на странице @dmitriy_malikov!

Публикация от Натали Ящук (@natali_iashchuk)

Мар 15, 2018 в 8:01 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/video-dnya-dmitrij-malikov-vpervye-za-30-let-smenil-prichesku/