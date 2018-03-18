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Призер Игр-2008 Глеб Гальперин проголосовал на выборах президента России
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Призер Игр-2008 Глеб Гальперин проголосовал на выборах президента России 

Аргументы и Факты 11 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира, чемпион Европы и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки, президент Федерации прыжков в воду г. Москвы Глеб Гальперин проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке столичного района Восточное Измайлово, расположенном на территории Первого государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Об этом сообщает корреспондент АиФ.ru, находящийся на участке.
На избирательном участке, среди прочих, голосуют студенты медуниверситета, чье общежитие находится неподалеку.
Известный спортсмен неформально пообщался с будущими медиками. Гальперин отметил, что впечатления от сегодняшнего дня у него прекрасные. «Я всегда, по мере возможности, стараюсь, когда приходит время, посещать избирательный участок и голосовать за наше будущее, будущее страны», — признался он.
Также спортсмен заявил, что отдает свой голос «ради нашей общей победы, победы страны». По словам Гальперина, самые дорогие победы для него — это победы на чемпионатах мира и Европы, золотые медали.
«Осознание того, что ты сделал, приходит немного позже, после эйфории, когда все встает на свои места. Как и в любом деле, не только в спорте — врачебном, учительском, или в судьбоносном выборе, который мы делаем, тоже» — сказал Глеб Гальперин.
Он посоветовал присутствующим на избирательном участке серьезно и ответственно относиться к каждому своему выбору в жизни и к выборам президента, поскольку от этого зависит очень многое.
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