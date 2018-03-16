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Более 4 тысяч детей зачислили в первые классы школ Балашихи
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Более 4 тысяч детей зачислили в первые классы школ Балашихи 

360tv.ru 16 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Более 4 тысяч детей зачислены в первые классы школ Балашихи на 2018‐2019 учебный год. Прием заявлений начался 1 февраля, сообщила начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова.
С 1 февраля в первые классы школ Балашихи зачислено 4098 детей. Ожидается, что в 2018 году в школы города пойдут около 6 тысяч первоклассников
— Александра Зубова.
Она добавила, что заявления на зачисление в первый класс в школы по закрепленной территории принимаются с 1 февраля до 30 июня. С 1 июля до 5 сентября при наличии свободных мест можно подать заявление в любую другую школу.
По словам Александры Зубовой, все дети школьного возраста будут зачислены в образовательные учреждения до 5 сентября 2018 года.
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