Более 4 тысяч детей зачислили в первые классы школ Балашихи

Более 4 тысяч детей зачислены в первые классы школ Балашихи на 2018‐2019 учебный год. Прием заявлений начался 1 февраля, сообщила начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова

С 1 февраля в первые классы школ Балашихи зачислено 4098 детей. Ожидается, что в 2018 году в школы города пойдут около 6 тысяч первоклассников

— Александра Зубова.

Она добавила, что заявления на зачисление в первый класс в школы по закрепленной территории принимаются с 1 февраля до 30 июня. С 1 июля до 5 сентября при наличии свободных мест можно подать заявление в любую другую школу.

По словам Александры Зубовой, все дети школьного возраста будут зачислены в образовательные учреждения до 5 сентября 2018 года.