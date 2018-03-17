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На Сахалине пытаются попасть на удаленный остров для досрочного голосования
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На Сахалине пытаются попасть на удаленный остров для досрочного голосования 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники избирательной комиссии Сахалинской области в субботу совершат последнюю попытку добраться до труднодоступного острова Монерон в рамках досрочного голосования на выборах президента РФ.
Попытки предпринимаются уже больше 10 дней, но погодные условия не пускают людей на остров.
"Буквально в эти минуты наши сотрудники находятся на борту вертолета, который ожидает вылета на Монерон. Но синоптики снова увидели снежный заряд, идущий в район аэродрома, поэтому экипаж будет принимать решение, исходя из погодных условий, буквально еще в течение часа они будут пытаться вылететь", — рассказал РИА Новости начальник организационно-правового отдела сахалинского избиркома Алексей Большаков.
Кроме жителей Монерона, а это сотрудники одноименного природного парка, гидрометеостанции и маяка, реализовать своё избирательное право не смогли и жители мыса Терпения, туда тоже невозможно добраться из-за сложных погодных условий.
На данный момент на Сахалине и Курилах досрочно проголосовали 8 тысяч 948 человек. Среди них — жители труднодоступных сел, работники маяков, метеостанций, нефтегазовых платформ, а также моряки, суда которых в день выборов будут находиться в плавании.
По словам Большакова, в последний день досрочного голосования оно продолжится в труднодоступных сёлах Мангидай, Айнское, Новиково. До местных жителей сотрудники избиркома будут добираться на автомобилях.
Всего в Сахалинской области организовано 320 избирательных участков. Отдать свои голоса за будущего президента страны смогут 369 тысяч 978 избирателей.
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