Московское шоссе и улицу Мира соединят: в Крутых Ключах планируют построить новую дорогу

Жители Крутых Ключей пожаловались на недостаток освещения в районе и отсутствие пешеходного перехода около школы №7. Эти проблемы самарцы попросили решить главу города Елену Лапушкину

Жители первой очереди микрорайона также посетовали на огромный поток машин, следующий вдоль их домов. Чтобы избавиться от него, они предложили построить дорогу, которая соединит напрямую Московское шоссе и улицу Мира.

Представитель застройщика объяснил, что заказчиком строительства выступает министерство транспорта Самарской области , поэтому вопрос находится вне компетенции городских властей.

— Город на вашей стороне, — прокомментировала ситуацию Елена Лапушкина. — Мы напишем обращение на имя министра транспорта с целью ускорить этот процесс.