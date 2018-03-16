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Медведев подписал документ о вхождении РФ в состав учредителей АНО «Цифровая экономика»
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Медведев подписал документ о вхождении РФ в состав учредителей АНО «Цифровая экономика» 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вхождении РФ в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика».
Документ от 14 марта опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Согласиться с предложением Минкомсвязи о вхождении Российской Федерации в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», — говорится в документе.
Согласно распоряжению, функции и полномочия учредителя АНО «Цифровая экономика» от имени Российской Федерации осуществляет правительство.
Осенью 2017 года российские компании учредили автономную некоммерческую организацию «Цифровая экономика» для участия в реализации программы развития цифровой экономики России. Среди учредителей АНО — операторы "Мегафон", МТС, "Вымпелком" и «Ростелеком», интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru Group, госкорпорации «Росатом» и "Ростех", а также Сбербанк и «ВЭБ Инновации», Rambler & Co, «Открытая мобильная платформа» и «1С», "Почта России", Фонд «Сколково» и АСИ. АНО призвано обеспечивать взаимодействие между бизнесом, экспертными сообществами и органами государственной власти при реализации программы «Цифровая экономика».
Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная летом 2017 года, рассчитана на срок до 2024 года включительно. Сейчас программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре. Объем финансирования по направлению «Кадры и образование» в опубликованных документах не обозначен, совокупно на реализацию четырех других планов мероприятий потребуется порядка 522 млрд рублей. В перспективе в программе также появятся новые направления, посвященные цифровой трансформации отдельных отраслей.
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