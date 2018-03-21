236 тысяч оренбуржцев приняли участие в голосовании по «Городской среде»

В оренбургской области прошло рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По данным министерства строительства Оренбургской области пришли выбрать проекты общественного пространства, которые будут реализованы в 2018 году, 236 тысяч жителей региона.

Всего на голосование было вынесено 42 дизайн-проекта общественных территорий, среди которых парки скверы, аллеи, набережные и пешеходные зоны.

Самыми активными стали жители Оренбурга , где за общественные территории проголосовали более 82 тысяч человек, Орска (45,9 тысячи) и Бузулука (21,9 тысячи).

В Оренбурге подавляющее большинство голосов жители отдали за продолжение благоустройства Набережной реки Урал, первая часть которого была реализована в 2017 году.

Результаты по количеству проголосовавших в Оренбурге распределились следующим образом:

Набережная реки Урал — 46 961. Аллея Детства — 26 604. Парк Железнодорожников — 22 867. Парк имени Гуськова — 17 730. Сквер за национальной деревней — 15 938. Сквер на ул. Центральной — 15 840. Сквер у ДК ТРЗ — 14 886. Парк в 16 мкрн. — 12 823. Сквер Хлебного городка — 9 547.

В рейтинговом голосовании допускалось выбрать не более трех общественных пространств.

Вот, что сказал журанлистам начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев: «По итогам рейтингового голосования в 2018 году мы продолжим реализацию проекта благоустройства набережной реки Урал в западном направлении в сторону автомобильного моста. У нас имеется утвержденный дизайн-проект и необходимые сметы. Что касается остальных пространств, в ближайшее время мы представим на заседание Общественной комиссии муниципальную программу по благоустройству этих территорий до 2022 года. Мы доработаем архитектурные проекты с учетом полученных дополнений от жителей города и еще раз обсудим с горожанами итоговые варианты».