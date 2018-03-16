Перинатальный центр в Якутске начал принимать пациентов

Первый перинатальный центр торжественно открыт в Республике Саха (Якутия) . Новая клиника призвана решить комплекс вопросов охраны здоровья семьи — от подготовки к беременности до рождения здорового ребенка. Центр повысит доступность и качество медицинских услуг в регионе.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер — Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев , представит​ели администрации Республики Саха (Якутия) и Госкорпорации Ростех , которая является заказчиком проектирования, строительства, оснащения объекта и ввода его в эксплуатацию.

Специализация учреждения — оказание квалифицированной медицинской помощи новорожденным и женщинам в случаях сложной перинатальной патологии и рисков ее возникновения. Возможности центра позволят выхаживать новорожденных детей с экстремально низкой массой тела.

Строительство в зоне вечной мерзлоты обусловило целый ряд конструктивных особенностей. Многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые Николай Волобуев , заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех

«Перинатальный центр был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, сегодня здесь уже принимают первых пациенток. Объект отличается повышенной сложностью. Строительство в зоне вечной мерзлоты обусловило целый ряд конструктивных особенностей. Многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые. Важно, что центр оснащен самым современным медицинским оборудованием, более 60% которого произведено в России нашим дочерним холдингом «Швабе» , — прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Новый перинатальный центр рассчитан на 130 комфортабельных мест, из них 60 отведено под неонатальный блок. Неонатальный блок предназначен для создания безопасных и комфортных условий выхаживания новорожденных детей, проведения необходимых профилактических и лечебных мероприятий. Подразделение оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких, аппаратами поддержки дыхания, дефибрилляторами и др.

Медучреждение является уникальным для Якутска по своим конструктивным решениям, площади и функциональности. Протяженность труб систем отопления и теплоснабжения центра составила 9 км, водопроводной системы и канализации — 27 км. Площадь напольных покрытий составила 26 тысяч кв. метров — это больше, чем центр столицы Якутии.

Строительство велось в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах России. В соответствии с программой Ростех определен заказчиком 15 аналогичных центров по всей стране.