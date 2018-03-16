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Эксперт: таблетки по рецепту нужно разрешить продавать через Интернет
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Эксперт: таблетки по рецепту нужно разрешить продавать через Интернет 

Свободная пресса 19 часов назад
Рецептурные лекарства предложили продавать через Интернет.
С соответствующей инициативой в правительство обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли. Там считают, что продажа рецептурных препаратов через Интернет позволит жителям небольших городов оперативно приобретать необходимые лекарства.
В свою очередь эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов убеждён, что нужно разрешить продажу через Интернет всех медикаментов. Об этом он сказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Потребитель чаще всего разницы не видит и не знает, рецептурный это препарат или нет, — подчеркнул эксперт. — Нужно выработать меры контроля по работе онлайн-аптек. Сейчас этого нет, но от развития технологий нам никуда не деться. Уже сегодня Сети можно купить любые препараты. Поэтому надо наводить порядок».
Напомним, в настоящее время дистанционная продажа медикаментов в стране законодательно запрещена.
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