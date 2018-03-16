Прокуратура Ярославля выявила нарушения закона со стороны мэрии

Правоохранители провели проверку по исполнению муниципального контракта по благоустройству сквера «50-летия ВЛКСМ» на сумму более 10 млн рублей. Заказчик МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» принял работы на сумму более 8 млн Но, несмотря на нарушения сроков, к подрядчику не применялись пени.

Мэрия не проводила гидравлические испытания из-за погодных условий. При этом акты приемки подписаны без замечаний. Муниципальный контракт расторгли по соглашению сторон. Вместе с тем, подрядчиком не выполнены работы на сумму более 1, 7млн рублей, в том числе, работы по гидроизоляции чаши фонтана, облицовке поверхности чаши плиткой, замене покрытия территории вокруг фонтана, восстановлению газонов с посевом трав.