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Климатологи предупредили, что льды Гренландии растают к середине века
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Климатологи предупредили, что льды Гренландии растают к середине века 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Научные сотрудники Кембриджского университета выдвинули гипотезу, что Гренландский ледяной щит может полностью исчезнуть уже к середине XXI столетия. Причиной тому станут местные озера, образующиеся на поверхности ледника. Об этом говорится в научном издании nature.com.
По мнению исследователей, из-за глобального потепления большие объемы теплой воды из местных водоемов, просачиваясь к основанию щита, разрушают его изнутри. В результате на поверхности образуются трещины, которые, в свою очередь, открывают дорогу потокам воды из новых озер.
Данные научные выводы были сделаны на основании наблюдений за последние несколько лет. Один из возможных сценариев развития событий показал, что в Гренландии за пять дней появляется 124 озера, соединенных в общую сеть длиной 135 километров. В итоге цепная реакция оказалась способной ускорить таяние льда на 400 процентов.
Отметим, что Гренландский ледяной щит, занимающий площадь 1,7 миллиона квадратных километров, ежедневно теряет один миллиард тонн льда. В результате ежегодно уровень мирового океана повышается на миллиметр, и это намного быстрее, чем прогнозировалось учеными.
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