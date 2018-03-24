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СКР проверяет, выгнали ли ветерана Великой Отечественной из квартиры в Москве
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СКР проверяет, выгнали ли ветерана Великой Отечественной из квартиры в Москве 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: АиФ Югра
Главное следственное управление СКР по Москве проверяет сообщение о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны в российской столице.
Как сообщила официальный представитель ведомства Юлия Иванова, информация о том, что бывшая невестка пенсионерки уже долгое время не дает ей жить в собственной квартире, появилась в СМИ. Из-за этого пожилая женщина, которая является ветераном труда и Великой Отечественной войны, вынуждена живать у приютившей ее девушки. Кроме того, добавила представитель СК, в материале отмечается, что на обращения пожилой женщины нет должной реакции со стороны уполномоченных структур.
По словам Ивановой, по этому сообщению организована доследственная проверка по указанию руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова, пишет РИА Новости.
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