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Московская пенсионерка четыре года прожила у соседки
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Московская пенсионерка четыре года прожила у соседки 

Мослента 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве мигрантка приютила ветерана труда и Великой Отечественной войны, которую прогнали из собственной квартиры. Об этом пишет VistaNews.
По информации портала, это произошло четыре года назад. С тех пор Валентина Егорова, которой сейчас 88 лет, живет у соседки Зои Ашуровой. Ее ресурс называет мигранткой. Вернуться в свою квартиру пенсионерка не может, поскольку ее туда не пускают, а полиция якобы отказывается ей помогать.
Из законного жилья ее выгнала сноха. Это случилось после того, как умерли муж и сын пенсионерки. На квартиру, по словам женщины, она заработала вместе с покойным супругом.
На публикацию, появившуюся в сети 24 марта, в тот же день отреагировали в столичном главке Следственного комитета. В ведомстве сообщили о проведении доследственной проверки.
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