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Пешеходов оденут в светоотражающую одежду
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Пешеходов оденут в светоотражающую одежду 

Авторамблер 16 марта 2018
Фото: Авторамблер
По замыслу парламентария, промышленные предприятия должны размещать светящиеся элементы на детской, школьной и спортивной одежде. «При этом требования будут касаться не только отечественных производителей, но и зарубежных поставщиков», — подчеркнул Лысаков.
По предварительным оценкам, дополнительные затраты фирм на производство одежды с фликерами составит от 10% до 15%, передает «Параламентская газета».
Напомним, с 2015 года в России действует правило, согласно которому в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь на одежде предметы со световозвращающими элементами. За их отсутствие нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей. Что касается водителей, то им предписано надевать светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте либо в условиях плохой видимости.
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