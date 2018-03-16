Пешеходов оденут в светоотражающую одежду

По замыслу парламентария, промышленные предприятия должны размещать светящиеся элементы на детской, школьной и спортивной одежде. «При этом требования будут касаться не только отечественных производителей, но и зарубежных поставщиков», — подчеркнул Лысаков.

По предварительным оценкам, дополнительные затраты фирм на производство одежды с фликерами составит от 10% до 15%, передает «Параламентская газета».