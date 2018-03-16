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«Курорты Северного Кавказа» получат свыше 13 млрд рублей бюджетных инвестици
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«Курорты Северного Кавказа» получат свыше 13 млрд рублей бюджетных инвестици 

«Это Кавказ» 16 марта 2018
ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК), которая управляет горнолыжными курортами «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи», получит более 13 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры.
«Министерству РФ по делам Северного Кавказа обеспечить предоставление бюджетных инвестиций из федерального бюджета в 2018—2020 годах акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» на реализацию мероприятия [укрупненного инвестиционного проекта] «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», <> в размере 13,3 миллиарда рублей, в том числе в 2018 году — 4,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 4,5 миллиарда рублей и в 2020 году — 4,5 миллиарда рублей», — говорится в тексте постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе КСК, эти средства были предусмотрены в федеральном законе «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» как необходимые для реализации подпрограммы «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе».
«Выделяемые в соответствии с постановлением правительства России средства будут направлены на развитие площадок первого этапа развития Туристического кластера— приводит пресс-служба слова генерального директора КСК Хасана Тимижева.
Так на курорте «Архыз» планируют до 2019 года построить несколько новых объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры, в том числе зоны катания для начинающих и канатной дороги. Новые канатные дороги и трассы также появятся и на курорте «Эльбрус». А на новом чеченском курорте «Ведучи» запланировано создание инфраструктуры на северо-ориентированном склоне хребта Данедук.
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