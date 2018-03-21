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В Самарской области отремонтируют дорогу на границе с Казахстаном
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В Самарской области отремонтируют дорогу на границе с Казахстаном 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области в 2018 году капитально отремонтируют 27 км дорог. Об этом сообщили представители «Поволжуправтодор» — организации, ответственной за содержание трассы М-5.
— В программу ремонта вошли 48 км федеральной дороги Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном, — пояснили представители ведомства. — Оставшийся 21 км проходит через Оренбургскую область.
Кроме того, специалисты восстановят верхний слой покрытия в четырех районах Самарской губернии. Речь идет о дорогах в Исаклинском, Красноярском, Сергиевском и Сызранском районах. На подъезде к Самаре асфальт также обновят.
На трассе М-5 Урал включат более 3 км линий электроосвещения. Из них 2 км располагаются недалеко от Сызрани, и еще 1 км — у поселка Зеленовка.
Также в планах на этот год значится строительство трехуровневой развязки недалеко от Тольятти. Новая дорога пройдет над железнодорожным мостом и протянется от поста ГИБДД на плотине до пересечения М-5 и улицы Громовой. Развязка поднимется над землей на высоту 14 метров и будет иметь протяженность более километра. По всей длине магистрали планируют установить освещение и шумозащитные экраны. Строительство развязки стартовало в 2017 году. Завершить работы планируют в 2019 году.
Участок федеральной трассы фактически поднимут над землей, чтобы развести эту дорогу с транспортом, который следует по городу в районе пересечения М-5 с улицами Громовой, Коммунистической, Железнодорожной и Гидротехнической. Таким образом, в микрорайон Шлюзовой и обратно можно будет попасть, не выезжая на федеральную трассу. На эти цели из федерального бюджета планируют выделить 5 миллиардов рублей, а общая стоимость строительства развязки составляет 7 миллиардов рублей.
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 Ещё 16 источников 
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