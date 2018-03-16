СМИ: Интерпол удалил из розыскных списков имя внука основателя Red Bull

ТАСС , 16 марта. Красное уведомление Интерпола в отношении Вораюта Ювиттхайя, внука одного из богатейших бизнесменов Таиланда , основавшего компанию по производству энергетических напитков Red Bull, исчезло с сайта международной правоохранительной организации. Об этом в пятницу сообщила газета Bangkok Post.

Преступление, в котором подозревается Ювиттхайя, было совершено еще в 2012 году. Автомобиль Ferrari на большой скорости насмерть сбил полицейского на мотоцикле в Бангкоке . Злоумышленник скрылся с места преступления.

За рулем машины, как полагает следствие, находился Ювиттхайя. Ордер на его арест был выдан судом Бангкока 28 апреля 2017 года, но за несколько дней до этого Ювиттхайя покинул страну. 28 августа Интерпол выпустил красное уведомление, предписывающее странам, сотрудничающим с организацией, установить местоположение и арестовать подозреваемого для дальнейшей экстрадиции.

Как отмечает Bangkok Post, неизвестно, когда уведомление пропало из розыскных списков. Интерпол отказался комментировать исчезновение уведомления в ответ на запрос издания. Организация отметила, что оно может быть отменено, «если подозреваемый был арестован, экстрадирован, либо умер». Также это возможно, если страна, отправившая запрос, отозвала его.

Полиции Таиланда причины исчезновения также неизвестны. «Это дело Интерпола. Мы не можем вмешиваться, ведь у каждой страны свои законы», — приводит издание слова правоохранителей.