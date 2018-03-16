Во вторник в Ростове будут отключать свет

В Ростове-на-Дону регламентные работы станут причиной отключения света на улице Доватора в домах №271 и №257а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МКП «Ростгорсвет». Неудобства жильцам придется потерпеть с 10 до 14 часов по московскому времени. Специалисты компании приносят горожанам извинения.

Согласно действующему законодательству, продолжительность планового отключения света за год может быть не более 72 часов, при этом максимальное количество часов, которое потребитель может пробыть без света, составляет 24 часа. При этом, по аварийным причинам длительность отключения не регламентируется.